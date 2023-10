O diário também apontou que a Velha Senhora estuda o rompimento completo do vínculo com Paul. Isso acontecerá se a punição imposta ao meia for acima de seis meses. A probabilidade é de que, se a defesa apresentada pelo atleta nos próximos dias não for suficiente, a sanção perdure por quatro anos. O tempo pode ser diminuído pela metade ou reduzido em meses se Pogba conseguir comprovar a involuntariedade do uso ou que a utilização da substância foi em um período fora de competições.