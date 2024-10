Salah, do Liverpool, entra na mira de gigante europeu para 2025

Salah é o maior artilheiro do Liverpool na história da Premier League (Foto: X / Liverpool)







Publicada em 04/10/2024

Mohamed Salah, astro do Liverpool, está em seu último ano de contrato com o clube. Sem receber propostas por renovação até o momento, o atacante pode encerrar em 2025 uma jornada de oito anos com os Reds, e seu nome ganhou força em outro gigante da Europa.

Segundo o jornal inglês "The Sun", o PSG voltou a colocar o egípcio em pauta internamente. Interesse antigo dos franceses, Salah pode receber uma oferta de três anos de duração, e já pode assinar um vínculo prévio com qualquer clube a partir de janeiro.

O mundo árabe também tem interesse no "Egyptian King". O Al-Ittihad, que já havia feito aproximações em 2023, lidera a lista de interessados, e pode contar com o aporte do Fundo de Investimento Público local para formalizar uma proposta.

Ainda assim, a preferência do camisa 11 do Liverpool é se manter no alto nível mundial. Com 32 anos, Salah segue empilhando grandes atuações na Inglaterra, e já tem quatro gols nas seis primeiras rodadas da Premier League 2024-25.

Tendo chegado ao clube em 2017, o ponta-direita foi o principal nome dos Reds nas conquistas da Champions e do Mundial de 2019, e do inédito Campeonato Inglês no ano seguinte. Ao todo, são 358 jogos, com 217 gols e 94 assistências em sua trajetória em Merseyside.

