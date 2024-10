Quais foram os resultados dos jogos da segunda rodada da Uefa Europa League?

Jogadores da Lazio comemoram a goleada por 4 a 1 sobre o Nice pela Europa League (Foto: Andreas SOLARO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 19:17 • Roma (ITA)

A segunda rodada da fase de Liga da Uefa Europa League aconteceu nesta quinta-feira (3) com 18 jogos. Os destaques ficam por conta da goleada da Lazio (Itália) por 4 a 1 diante do Nice (França), que colocou os italianos no topo da tabela, com seis pontos em dois jogos.

O empate por 3 a 3 entre Porto (Portugal) e Manchester United (Inglaterra) também chamou a atenção. Os Diabos Vermelhos abriram vantagem de dois gols antes mesmo dos 30 minutos do primeiro tempo, mas acabaram sofrendo a virada e buscaram o empate praticamente no último lance do jogo.

As decepções ficam por conta do Fenerbahçe (Turquia), de José Mourinho, e da Roma (Itália), uma das candidatas ao título continental. Os turcos ficaram apenas no empate por 1 a 1 com o Twente (Holanda), e ficam no meio da tabela (13ª posição); os italianos, por sua vez, perderam para o Elfsborg (Suécia) e seguem sem vitórias na competição.

Maccabi Tel Aviv (Israel) 0x2 Midtjylland (Dinamarca) Real Sociedad (Espanha) 1x2 Anderlecht (Bélgica) Olympiacos (Grécia) 3x0 Braga (Portugal) Hoffenheim (Alemanha) 2x0 Dínamo de Kiev (Ucrânia) Qarabağ (Azerbaijão) 1x2 Malmo (Suécia) Lazio (Itália) 4x1 Nice (França) Rigas FS (Letônia) 2x2 Galatasaray (Turquia) Slavia Praga (Tchéquia) 1x1 Ajax (Holanda) Ferencváros (Hungria) 1x2 Tottenham (Inglaterra) Elfsborg (Suécia) 1x0 Roma (Itália) Porto (Portugal) 3x3 Manchester United (Inglaterra) - clique aqui e saiba como foi o jogo Ath. Bilbao (Espanha) 2x0 AZ Alkmaar (Holanda) Viktoria Plzen (Tchéquia) 0x0 Ludogorets (Bulgária) Rangers (Escócia) 1x4 Lyon (França) Twente (Holanda) 1x1 Fenerbahçe (Turquia) Besiktas (Turquia) 1x3 Eintracht Frankfurt (Alemanha) PAOK (Grécia) 0x1 FCSB (Romênia) Union Saint-Gilloise (Bélgica) 0x0 Bodo/Glimt (Noruega)

Fenerbahçe, de José Mourinho (foto), decepcionou na segunda rodada da Europa League (Foto: Ozan KOSE / AFP)

