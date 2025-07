Nos últimos dias, o Chelsea viajou de Filadélfia para Miami visando a preparação para o jogo contra o Palmeiras, no Mundial. Nesse período, os jogadores da equipe inglesa ficaram mais satisfeitos com as mudanças e estão mais "leves" na véspera do duelo pelas quartas de final.

Apesar do forte calor nos Estados Unidos, os jogadores têm saído para caminhadas na orla, compras e até mesmo um churrasco à noite. A semana do jogo entre Chelsea e Palmeiras também contou com muita diversão internamente.

- Nós jogamos PlayStation, Uno e fazemos algumas coisas para o tempo passar mais rápido. Os companheiros são muito legais e estou feliz aqui - disse Dario Essugo, em entrevista à "BBC".

Um dos jovens da base do Chelsea, Josh Acheampong contou sobre uma disputa de tênis de mesa que foi realizada nos últimos dias entre os jogadores. Em entrevista à imprensa britânica, o defensor revelou os melhores atletas na modalidade olímpica.

- Nós fizemos um torneio, e Trev (Chalobah) foi bem. Enzo Fernández e Tyrique (George) também são muito bons. Eu não sou o melhor, mas achei divertido. Foi um torneio em duplas.

Familiares e amigos dos jogadores foram encorajados a viajar para que estivessem próximos dos atletas na reta final do Mundial de Clubes. Ainda assim, o Chelsea realiza treinos todos os dias com o objetivo de vencer o Palmeiras no torneio.

Chelsea faz treinos mais curtos para enfrentar o Palmeiras

Assim como aconteceu na Filadélfia, o Chelsea faz treinos matinais e sessões mais curtas devido ao forte calor para enfrentar o Palmeiras. No entanto, os Blues retornarão à Pensilvânia, uma vez que o duelo de quartas de final está marcado para o Lincoln Financial Field.

Caso vença o Palmeiras, o Chelsea deve estabelecer uma base em Nova York, local próximo de onde serão os jogos de semifinal e da final do Mundial de Clubes.

