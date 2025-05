Na coletiva de imprensa antes da semifinal da Europa League, Ruben Amorim, treinador do Manchester United, respondeu um questionamento sobre uma frase dita por ele em janeiro, na qual afirmava que o United atual era o pior de sua história. O português reafirmou a frase, mas acrescentou que pode, ainda assim, ganhar um título europeu nesta temporada.

Nesta quinta-feira (8), o clube inglês recebe o Athletic Bilbao pela volta da semifinal da Europa League, podendo perder por até dois gols de diferença para ir à final. Na ida, os Red Devils venceram por 3 a 0 fora de casa.

— Para mim, naquele momento, olhando para a Premier League, somos a pior equipe desde que cheguei, em termos de resultados. Essa é a minha opinião. No final da temporada, podemos ser o pior time da história da Premier League com um título europeu. Então, não vamos mudar nada.

Atualmente, o Manchester United ocupa a décima quinta colocação na Premier League, com 39 pontos em 35 partidas. É uma das piores campanhas da história do clube na competição, com apenas 10 vitórias. Na Europa League, contudo, os Red Devils fazem uma boa campanha e estão com um pé na decisão. Nas quartas de final, o United eliminou o Lyon em Old Trafford após um jogo histórico que foi para a prorrogação.

— Sabemos que esta temporada foi decepcionante. Nada vai mudar, naquele momento eu precisava refletir mais, mas era o que eu sentia. Ainda sinto que esta temporada foi a pior dos últimos 50 anos — completou Ruben Amorim

Como foi a ida entre Athletic Bilbao e Manchester United?

O Manchester United não tomou conhecimento do Athletic Bilbao e venceu por 3 a 0 em pleno San Mamés, abrindo vantagem na ida da semifinal da Europa League. Ainda na primeira etapa, Casemiro e Bruno Fernandes (2) anotaram os gols do triunfo dos Red Devils no País Basco.

Com o triunfo, a equipe comandada por Rúben Amorim pode perder por até dois gols de diferença no Old Trafford que avança à final. Já os Rojiblancos precisarão vencer por quatro ou mais para o avanço à decisão; três tentos de distancia levam o duelo à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O segundo encontro acontece na próxima quinta (8), às 16h (de Brasília).