Com números de Haaland, ex-Athletico pode defender a seleção da Malásia

Ex-jogador de Athletico Paranaense, Ceará e Fortaleza, Bérgson vive fase iluminada na Ásia e é chamado de "Rei da Malásia" pelos torcedores. Em entrevista excluisva ao Lance!, o brasileiro de 34 anos passou a limpo seu momento e admitiu a possibilidade de defender a seleção da Malásia. Com 159 gols em 153 jogos pelo Johor Darul, Bérgson nunca foi convocado para a Seleção Brasileira principal.

Bérgson foi o artilheiro do Campeonato da Malásia na temporada 2024/2025. Com 32 gols em 22 jogos, o atacante foi protagonista do Johor Darul, time campeão invicto com 70 pontos em 24 rodadas, tendo vencido 23 jogos e empatado apenas um. Para se ter uma comparação, Haaland, centroavante norueguês destaque do Manchester City, fez 30 gols em 40 jogos até o momento nesta temporada, números inferiores aos de Bérgson, ex-Athlético.

Em conversa com o Lance!, o brasileiro revelou que o príncipe herdeiro de Johor e dono do clube, Tunku Ismail Idris, quer Bérgson jogando pela seleção da Malásia.

— Eles demonstraram interesse de eu adquirir o passaporte. Já teve conversa com o príncipe e já deram entrada nos meus documentos. Em dezembro, eu completo meu quinto ano aqui e já tenho a possibilidade, como estrangeiro, de adquirir esse passaporte. Mas tem que ser conversado. Eu tenho contrato até dezembro, eles demonstraram interesse, mas ainda não tem nada concreto.

Ex-Athletico, Bérgson vive grande fase na Malásia (Divulgação/Johor FC)

Por todas as competições na temporada, Bérgson soma 44 gols em 43 jogos, com uma média de um gol a cada 68,7 minutos. O Johor Darul foi campeão da liga da Malásia e da Copa da Malásia. Na Champions League Asiática, o time foi eliminado nas oitavas de final pelo Buriram United, da Tailândia. Na sequência, o Buriram foi eliminado pelo Al-Ahli, time saudita de Roberto Firmino, que foi campeão do torneio posteriormente. Bérgson atribui seu sucesso à confiança depositada pelo time malaio.

— Assim que eu cheguei, senti um respaldo e um interesse muito grande do príncipe, que é o dono do nosso clube, de conhecer minhas características e me dar oportunidades de jogar. Os números falam por si só — completou o atacante.

Números de Bérgson desde que chegou na Malásia

🔢153 jogos

⚽159 Gols

🏁3 vezes melhor jogador estrangeiro

🥇2 vezes chuteira de ouro da Super League

🥇Uma vez artilheiro da Copa da Malásia

🥇4 vezes na seleção da temporada

🥉3º maior artilheiro do mundo em 2022

🥈2º maior artilheiro da Super League com 105 gols