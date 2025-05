Ficha do jogo MAN ATH Semifinal Liga Europa Data e Hora Quinta-feira, 8 de maio às 16h (de Brasília) Local Old Trafford, em Manchester (ING) Árbitro A definir Onde assistir

Manchester United e Athletic Bilbao se enfrentam em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Liga Europa. A partida acontece neste quinta-feira (8), no Old Trafford, em Manchester (ING), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assitir na CazéTV pelo Prime Video

No jogo de ida, o United não tomou conhecimento dos adversáirios e selou a vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, abrindo grande vantagem. Já o clube espanhol precisará vencer por quatro ou mais para o avanço à decisão; três tentos de distância levam o duelo à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. Os gols da partida foram marcados por Casemiro e Bruno Fernandes (2).

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Athletic Bilbao pela Liga Europa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Athletic Bilbao

Semifinal (Volta) — Liga Europa

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming)

🟨 Arbitragem: a definir

📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

⚪🔴 Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Simon; Gorosabel, Vivian, Álvarez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta.

