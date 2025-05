Rivaldo, pentacampeão mundial e lenda do Barcelona, mostrou descontentamento com a eliminação do clube para a Inter de Milão na semifinal da Champions League. Em entrevista à "Betfair", o vencedor da bola de ouro de 1999 falou sobre a partida e os personagens, elegendo os principais erros do Barcelona e projeções para o futuro. Nesta terça-feira (7), a Inter venceu o confronto por 4 a 3 na prorrogação e se classificou para a grande final da Champions.

— Foi emocionante o jogo todo. Não pode uma equipe como a do Barcelona tomar quatro gols em um jogo — desabafou o ídolo.

Num duelo muito movimentado e cheio de gols, Inter e Barcelona fizeram uma das melhores partidas da Uefa Champions League 2025. O 4 a 3 para os italianos teve o Barcelona conseguindo se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0, nos acréscimos, a Inter de Milão fez o gol que deu acesso à final do torneio. Para Rivaldo, o Barcelona teve algumas falhas que não poderiam acontecer numa semifinal.

— Sabemos que houve falhas que não podem acontecer nas semifinais, que também aconteceram em outras partidas desta temporada. Não pode uma equipe como o Barcelona tomar quatro gols em um jogo, como também aconteceu contra Benfica e Atlético de Madrid nessa temporada, e sete em dois jogos contra a Inter de Milão, que não tem a mesma qualidade. Também tomou três gols do Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Algo estava acontecendo de errado, e uma hora poderia perder o jogo e não ser suficiente para passar de fase, mesmo jogando bem.

Rivaldo destaca os principais pontos do Barcelona

Mesmo assim, o ex-jogador do Barcelona exaltou a campanha do time catalão na Champions League 2025. “Fico orgulhoso por os jogadores do Barcelona terem lutado e dado o máximo dentro de campo. Fizeram uma campanha espetacular. É uma pena não terem chegado à final e serem campeões com um time que está jogando tão bem”, afirmou Rivaldo em entrevista à Betfair.

Rivaldo destacou o goleiro suíço Yann Sommer como o melhor jogador nos 4 a 3. “Muitos méritos para o goleiro da Inter, que foi o melhor em campo e defendeu muitas bolas difíceis durante a partida toda”, acrescentou.

Sommer foi eleito o Melhor Jogador da Partida no confronto entre Barcelona e Inter de Milão (Foto: Reprodução/UEFA)

Na opinião do ídolo brasileiro, o Barcelona deve chegar como forte favorito nas próximas edições da Champions League se o elenco for mantido. “A equipe do Barcelona é muito jovem, e ano que vem deve estar brigando novamente, porque já provou que pode voltar a ser aquele Barcelona de antigamente, e ser forte por muitos anos, muito por conta da idade desses jogadores. São jovens que jogam como se tivessem muita experiência. Se essa equipe ficar no clube por alguns anos, certamente trará títulos importantes, principalmente a Champions, que a torcida tanto almeja por estar desde 2015 sem ganhar”.