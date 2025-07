Pep Guardiola anuncia pausa na carreira: ‘Preciso parar’

Pep Guardiola afirmou que fará uma pausa na carreira assim que encerrar seu ciclo no Manchester City. Em entrevista à revista "GQ Hype", da Espanha, o técnico revelou que precisa de um tempo para si mesmo após anos de intensa dedicação ao futebol.

Com contrato até 2027, Guardiola já decidiu que deixará o comando do Manchester City ao fim do vínculo. Segundo o treinador, sua permanência no clube inglês é a mais longa de toda a carreira e, por isso, sente a necessidade de parar e cuidar de si.

Desde que estreou como técnico no Barcelona, em 2008, Guardiola passou também pelo Bayern de Munique (2013-2016), acumulando conquistas e estabelecendo-se como um dos maiores treinadores da história recente.

No comando do Manchester City desde a temporada 2016/17, Pep Guardiola anunciou em entrevista que fará uma pausa na carreira (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Guardiola comenta momento e última temporada no Manchester City

Apesar de seguir comprometido com o City até 2027, Guardiola admitiu que a última temporada foi difícil, especialmente pelo desempenho abaixo do esperado:

— Tínhamos que ter feito mais mudanças no elenco, mas é fácil dizer isso depois. Passamos meses sem vencer, algo que nunca havia acontecido. Isso te coloca no teu lugar — analisou.

O técnico de 53 anos contou ainda que vem aprendendo a lidar com a pressão constante da profissão e o peso da responsabilidade com todos que o cercam no clube: