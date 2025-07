Pep Guardiola deu uma entrevista reveladora ao "GQ Hype", da Espanha. Além de anunciar uma futura pausa na carreira de treinador, o comandante rechaçou uma possível volta ao Barcelona, admitindo que o tempo que passou na Catalunha, como treinador e jogador, foi ótimo, mas a história entre o espanhol e o time catalão já acabou.

Com contrato até 2027, Guardiola já decidiu que deixará o comando do Manchester City ao fim do vínculo. O treinador afirmou que fará uma pausa na carreira, pois precisa parar e cuidar de si. Perguntado sobre uma volta ao Barcelona, Pep Guardiola foi direto ao falar que sua história no clube blaugrana já terminou.

- Acabou. Acabou para sempre. Foi um tempo lindo, mas acabou agora. Voltar como presidente? Não, não sou bom o suficiente para isso - afirmou o treinador sobre uma volta ao Barcelona.

Pep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Ainda sobre Barcelona, Pep Guardiola comentou sobre o astro Lamine Yamal. Para o treinador, a comparação com o jovem jogador com Messi precisa terminar, pois isso estaria atrapalhando o desenvolvimento do espanhol.

- Acho que deveríamos deixar Lamine Yamal desenvolver sua carreira. E quando ele tiver quinze anos jogando, diremos se ele é melhor ou pior. Deixe-o desenvolver sua carreira. E o fato de ele ser comparado a Messi é um grande negócio. Como se você comparasse um pintor a Van Gogh, eles diriam: "Nossa, ele não é ruim, é um sinal de que ele é bom". E essa comparação é um sinal de que ele é bom. Mas temos que deixá-lo desenvolver sua carreira. E veremos - disse Pep Guardiola.

- Messi tenha sido um grande negócio": "São 90 gols em uma temporada, por 15 anos, sem parar, sem lesões. Isso é muito importante. Deixem-no. Deixem-no - completou o treinador.

Pep Guardiola anunciou uma pausa na carreira

Pep Guardiola afirmou que fará uma pausa na carreira assim que encerrar seu ciclo no Manchester City. Segundo o treinador, sua permanência no clube inglês é a mais longa de toda a carreira e, por isso, sente a necessidade de parar e cuidar de si.

— Sei que, depois desta etapa com o City, vou parar. Isso é certo, está decidido, mais que decidido. O tempo que ficarei parado, não sei - um ano, dois, três, cinco, dez, quinze... Mas vou parar, porque preciso focar em mim, no meu corpo — afirmou.

Desde que estreou como técnico no Barcelona, em 2008, Guardiola passou também pelo Bayern de Munique (2013-2016), acumulando conquistas e estabelecendo-se como um dos maiores treinadores da história recente.

