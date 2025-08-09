Após crise, Barcelona toma decisão final sobre ídolo do clube

A relação entre Marc-André ter Stegen e Barcelona não foi nada fácil nos últimos meses. No entanto, as divergências foram superadas, e a harmonia deverá ser restabelecida. O clube catalão anunciou, na tarde de sexta-feira (8), que o alemão autorizou voltará a exercer a função de capitão do Barcelona.

A decisão foi tomada poucas horas após o veterano publicar um comunicado em suas redes sociais, no qual se comprometeu a colaborar com a diretoria do clube. O Barcelona enfrentava um impasse envolvendo o ídolo, que havia se recusado a assinar o relatório médico necessário para o clube encaminhar informações sobre sua lesão à Comissão Médica da La Liga. A assinatura é uma exigência formal para o time poder utilizar até 80% do salário do atleta nas diretrizes do Fair Play Financeiro, permitindo, assim, a inscrição de novos jogadores, como o goleiro Joan García, concorrente do alemão. Confira os esclarecimentos de Barcelona e Ter Stegen abaixo:

Barcelona 🔵🔴

O FC Barcelona informa que o jogador Marc-André ter Stegen assinou a autorização para que os serviços médicos do clube enviem à LaLiga o relatório médico obrigatório em decorrência de sua intervenção cirúrgica. Considera-se encerrado o processo disciplinar, e o jogador recupera a braçadeira de capitão da equipe principal com efeito imediato.

Ter Stegen 🧤

Esses últimos meses foram particularmente difíceis para mim, tanto fisicamente quanto pessoalmente. Como qualquer jogador, após sofrer uma lesão, minha única prioridade sempre foi retornar ao campo o mais cedo possível, motivado unicamente pelo desejo de ajudar a equipe e fazer o que mais amo: competir.

Nas últimas semanas, muitas coisas foram ditas sobre mim — algumas delas totalmente infundadas. Por isso, sinto que é necessário expressar minha versão dos fatos de forma respeitosa, porém clara.

A decisão de passar por cirurgia foi tomada após consulta com profissionais médicos e totalmente aprovada pelo Clube, e sempre com a intenção de priorizar minha saúde e minha carreira esportiva a longo prazo que, claro, estão totalmente alinhadas com as do Barcelona para que eu possa estar disponível em campo o quanto antes para continuar conquistando títulos. Além disso, anunciei publicamente o tempo mínimo de recuperação que precisarei após isso, que me foi comunicado pelos especialistas mais renomados e sempre em coordenação com o Clube.

Gostaria também de esclarecer — à luz de certas especulações — que todas as contratações e renovações de contrato do Clube foram feitas antes da minha cirurgia e, portanto, em nenhum momento poderia considerar que minhas infelizes circunstâncias com a nova cirurgia seriam necessárias para o registro de outros colegas com quem eu tenho grande respeito e com quem espero compartilhar o vestiário por muitas temporadas. Qualquer outra interpretação me parece injusta e incorreta.

Ao longo da minha carreira, sempre tentei conduzir-me com profissionalismo, respeito e comprometimento com o clube que defendi. Tenho um profundo carinho pelo FC Barcelona, por esta cidade e por seus torcedores, que estiveram ao meu lado por tantos anos. Meu compromisso com essas cores permanece absoluto.

Entendo que momentos difíceis podem gerar tensão, mas confio que, por meio do diálogo e da responsabilidade, podemos resolver essa situação de forma construtiva. Estou totalmente disposto a colaborar com a diretoria do Clube para resolver essa questão e fornecer a autorização solicitada.

Muita coisa pode ter mudado, mas uma coisa nunca mudará:

Eu amo vocês, Culés!

