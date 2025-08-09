menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Barcelona afasta ‘melhor jogador do mundo’ e o vê como dúvida para estreia em La Liga

Equipe catalã disputa o Troféu Joan Gamper 2025 neste domingo (10)

Raphinha e Lewandowski comemoram gol do Barcelona contra o Alavés, pela nona rodada de La Liga (Foto: Cesar Manso / AFP)
imagem cameraLamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski e Pedri: astros do Barcelona (Foto: Cesar Manso/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/08/2025
14:10
  • Matéria
  Matéria

Robert Lewandowski será desfalque no Barcelona na partida deste domingo, contra o Como, da Itália, válida pelo Troféu Joan Gamper 2025, tradicional torneio internacional realizado antes do início da temporada europeia e promovido pelo clube catalão. O centroatacante apresenta dores musculares no bíceps femoral da perna esquerda e, por esse motivo, também se tornou dúvida para a estreia na La Liga 2025/26.

Em comunicado oficial, o Barcelona informou que o polonês está vetado para o compromisso deste fim de semana e destacou que a evolução do quadro clínico determinará sua disponibilidade para os próximos confrontos. Segundo o jornal espanhol "As", existe a possibilidade de Lewandowski ficar afastado dos gramados por até três semanas.

Dessa forma, sua participação na partida contra o Mallorca, no próximo sábado (16), pela primeira rodada da liga nacional, é considerada improvável. Ainda de acordo o veículo, não está descartada a hipótese do craque retornar após a Data Fifa de setembro, encerrada no dia nove.

Artilheiro do Barcelona na última temporada, Lewandowski encerrou o ciclo 2024/25 com 42 gols em 52 partidas oficiais, somando todas as competições. Antes de se transferir para a Catalunha, o astro fez história no Bayern de Munique, sendo eleito o melhor jogador do mundo com a Bola de Ouro em duas ocasiões: 2021 e 2022.

Lewandowski comemora gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)
Robert Lewandowski, do Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Como foi a pré-temporada do Barcelona? ✈️

O Barcelona encerrou sua turnê de pré-temporada pela Ásia com três vitórias expressivas. No último compromisso, realizado na manhã desta segunda-feira (4), o time catalão goleou o sul-coreano Daegu por 5 a 0, em partida que marcou o primeiro gol de Marcus Rashford. Antes disso, na quinta-feira (31), o Barça já havia vencido o Seoul por 7 a 3, também na Coreia do Sul, com destaque para Lamine Yamal, autor de dois gols. A série de jogos começou no domingo (27), com vitória por 2 a 1 sobre o Vissel Kobe, no Japão.

Agora, enfrenta o Como neste domingo (10), às 16h (de Brasília), pela última partida da pré-temporada, marcando o retorno ao período competitivo. Para o confronto, os principais candidatos à titularidade no ataque são o inglês Marcus Rashford e o espanhol Ferran Torres.

FBL-KOR-ESP-BARCELONA-SEOUL
Elenco do Barcelona em pré-temporada na Ásia (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

