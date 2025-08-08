Lesões e crise no Barcelona: Ter Stegen tem queda brusca no valor de mercado

O Barcelona anunciou que o goleiro Ter Stegen, que era um dos líderes do elenco, foi retirado do posto capitão da equipe. O time espanhol abriu um expediente disciplinar contra o atleta após uma crise ser instaurada na relação entre as partes, que envolve discordâncias sobre o comportamento do alemão na relação com o clube. Esse é mais um capítulo na lista de problemas que envolvem o Barça e o jogador, que vive momento de baixa no mercado.

Aos 33 anos, Ter Stegen é, hoje, o goleiro considerado titular da seleção da Alemanha, já que Manuel Neuer se aposentou dos jogos com seu país. Entretanto, o momento não significa que o jogador viva uma grande fase em sua carreira. Ao longo das duas últimas temporadas, o arqueiro sofreu com lesões que o afastaram os gramados e que, coincidentemente ou não, deram início ao mau relacionamento com integrantes da diretoria e comissão técnica do Barcelona.

Ao analisar o valor de mercado do alemão, fica claro que há uma queda drástica na sua avaliação financeira, principalmente do meio da temporada 2023. A idade geralmente é um fator que pesa na desvalorização de um atleta, mas, por se tratar de um goleiro, Ter Stegen ainda está em um patamar que pode desempenhar em alto nível, o que indicam outros fatores como responsáveis por acentuar sua desvalorização.

Pouco antes do fim da temporada 2022/2023, em março, o alemão era avaliado em 40 milhões de euros, quando tinha 31 anos. Um ano depois, em 2024, seu valor de mercado já havia despencado 10 milhões de euros. O decréscimo na avaliação financeira do atleta aconteceu antes mesmo de sofrer uma grave lesão no joelho, que foi apenas em setembro do ano passado. Nesse período, Ter Stegen valia 20 milhões de euros.

Os dados usados na comparação são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências. Após o rompimento do tendão patelar do joelho direito, durante jogo contra o Villareal pela La Liga, o alemão ficou sete meses longe dos gramados, retornando apenas em maio de 2025.

O site mostra que, nesse período parado, Ter Stegen perdeu ainda mais do seu valor de mercado. O jogador retornou aos gramados avaliado em 12 milhões de euros, número que permanece até hoje, já que a última atualização feita pelo Transfermarkt foi em junho de 2025, pouco antes do começo do Mundial de Clubes. Em julho, o goleiro passou por um novo procedimento cirúrgico, dessa vez na lombar, o que o deixará afastado, no mínimo, por mais três meses, fato que pode agravar ainda mais em sua avaliação financeira.

Ou seja, em pouco mais de dois anos, o goleiro perdeu 70% do seu valor no mercado da bola. Agora, com a crise vivida no Barcelona, ainda é incerto seu futuro, tanto no elenco de Hansi Flick no Barça quanto em outras equipes do futebol europeu.

Barcelona tirou faixa de capitão de Ter Stegen. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Entenda a crise entre Barcelona e Ter Stegen

Na última temporada, Ter Stegen perdeu espaço no Barcelona devido a uma lesão, em que o clube se viu obrigado a buscar um outro goleiro no mercado. Com isso, os culés foram atrás de Wojciech Szczęsny, que estava aposentado.

O polonês fez uma grande temporada e foi premiado com uma renovação por duas temporadas com o Barcelona. Ainda assim, os espanhóis buscaram um novo arqueiro para o elenco e anunciaram a chegada de Joan Garcia, que pertencia ao Espanyol.

Nas últimas semanas, Ter Stegen precisou passar por uma cirurgia na região lombar, o que deve afastar o jogador por um longo período. Caso o período de tratamento do atleta seja acima de quatro meses, o Barcelona poderia liberar 50% do salário do atleta com o objetivo de inscrever um novo nome no plantel e não ser punido pelo Fair Play Financeiro da La Liga. Esse percentual aumenta para 80% caso o tempo de recuperação seja superior a cinco meses.

No entanto, o goleiro alemão insiste que não ficará fora de combate por um período acima dos quatro meses, o que prejudica o Barcelona na tentativa de inscrição de Joan Garcia. Os culés chegaram a redigir um informe médico à La Liga, mas Ter Stegen não assinou o documento. Internamente, os dirigentes entendem que a postura do atleta está prejudicando a instituição.