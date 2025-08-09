Flamengo x Barcelona: saiba como garantir ingresso para o Intercontinental

O Flamengo encara o Barcelona na decisão da Copa Intercontinental Sub-20 em busca do bicampeonato. A diretoria rubro-negra definiu quando começará a venda de ingressos da partida que será realizada no dia 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os sócios-torcedores do Flamengo poderão adquirir os ingressos para a final a partir de segunda-feira (11h), às 10h (de Brasília). Para o público geral, a venda começará na próxima quinta-feira (14). O site para a compra é ingressos.flamengo.com.br.

continua após a publicidade

O Flamengo garantiu vaga na decisão após conquistar o bicampeonato da Libertadores. A equipe venceu o Palmeiras nos pênaltis por 4 a 3 em março deste ano. Já o Barcelona venceu a Uefa Youth League pela 3ª vez. No entanto, como as vitórias anteriores (em 2013/14 e 2017/18) ocorreram antes da criação da Taça Intercontinental de Sub-20, esta será a estreia do Barcelona no torneio.

Valores dos ingressos por setores

Norte (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$11,25

– Nação Maraca 2: R$15,75

– Nação Maraca 3: R$18,00

– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)

Sul (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$11,25

– Nação Maraca 2: R$15,75

– Nação Maraca 3: R$18,00

– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)

Leste Superior (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$11,25

– Nação Maraca 2: R$15,75

– Nação Maraca 3: R$18,00

– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)

Leste Inferior (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$13,75

– Nação Maraca 2: R$19,25

– Nação Maraca 3: R$22,00

– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)

Oeste inferior (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$13,75

– Nação Maraca 2: R$19,25

– Nação Maraca 3: R$22,00

– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)

Maracanã Mais (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$131,25

– Nação Maraca 2: R$153,75

– Nação Maraca 3: R$165,00

– Público Geral: R$300,00 (meia R$187,50)

Sul (Visitante – Portão B)

– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Como é que cada equipa chegou aqui?

O Flamengo voltou à disputa da Libertadores Sub-20 de 2025 como campeão. Nas semifinais, derrotou o Danubio, do Uruguai, enquanto na final o adversário foi o Palmeiras. No mês seguinte, o Barcelona garantiu a sua vaga ao derrotar o AZ Alkmaar por 1-0 nas semifinais, em Nyon, antes de vencer o Trabzonspor por 4-1 na final.

continua após a publicidade

Como funciona a Copa Intercontinental de Sub-20?

A Taça Intercontinental de Sub-20 é disputada em partida única. Caso haja empate no tempo normal, o título é decidido nos pênaltis. Os árbitros desta edição serão definidos pela Conmebol.

As equipes podem realizar cinco substituições, e devem inscrever, pelo menos, três goleiros. Ao todo, os técnicos podem interromper três vezes o jogo para realizar as trocas nos times. As substituições feitas durante o intervalo, no entanto, não reduzem o número de paragens de jogo que podem ser utilizadas. Um jogador que tenha sido substituído não pode voltar a participar no jogo.

O código disciplinar da Fifa se aplica a incidentes ocorridos durante a partida. No entanto, cartões amarelos e vermelhos são anulados no fim da decisão e não são válidos para nenhuma outra competição da Uefa, Conmebol ou Fifa.

➡️ Tudo sobre Flamengo e Futebol Internacional no Lance!. Acesse o site e fique por dentro das notícias e informações em tempo real.