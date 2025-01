Após meses de especulação, o Paris Saint-Germain está próximo de concluir a aquisição de Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, para compor o ataque da equipe. O atacante georgiano deve chegar a Paris, na França, nesta quinta-feira (16) e tem exames médicos agendados para a manhã do dia seguinte. Ao fim desses procedimentos, as partes seguirão para a assinatura do contrato. As informações foram divulgadas pelo jornalista Fabrice Hawkins.

A negociação, que se destaca entre as principais do mercado de inverno, será concluída pelo valor aproximado de 70 milhões de euros (cerca de R$ 436 milhões), segundo a rádio francesa "RMC Sports". Além da quantia milionária, o contrato entre Paris Saint-Germain e Kvara será válido por cinco anos, com fim em janeiro de 2029.

Kvaratskhelia, de 23 anos, teve uma atuação destacada pelo Napoli, ao atuar em 107 jogos, além de marcar 30 gols e distribuir 24 assistências. Seu desempenho foi vital para a conquista do título italiano na temporada 2022/2023, com 14 gols e assistências. Esse desempenho chamou a atenção de grandes clubes europeus, culminando na escolha do PSG como seu próximo destino.

A estreia de Kvaratskhelia pelo Paris Saint-Germain deve acontecer no dia 25 de janeiro, em um jogo contra o Stade de Reims, no Parc des Princes, pela 19ª rodada da Ligue 1, de acordo com informações do portal "Le Parisien". Para compor o elenco, ainda mais com a saída de Mbappé, as expectativas são que o atacante contribua significativamente para o sucesso do clube tanto na liga nacional quanto nas competições europeias.

