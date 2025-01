Inter Miami está implementando uma estratégia cautelosa na preparação de Lionel Messi para a temporada de 2025, visando preservar sua condição física e evitar lesões. A notícia foi divulgada pelo jornal espanhol "AS", nesta quarta-feira (15).

No ano anterior, Messi enfrentou desafios com lesões que limitaram sua participação, apesar de ter sido nomeado o MVP da MLS com 23 gols e 13 assistências em 25 jogos. A equipe técnica do clube atribuiu parte desses problemas a uma pré-temporada exaustiva, que incluiu viagens por três continentes, totalizando mais de 11.000 quilômetros em menos de duas semanas.



Para a temporada atual, o Inter Miami planejou uma preparação mais moderada, focando no continente americano. O técnico Javier Mascherano enfatizou a importância de adaptar o cronograma de Messi à sua condição física, evitando riscos desnecessários.

- Temos vários jogos de pré-temporada e veremos quantos minutos ele joga com base em como se sente. Não queremos correr nenhum risco. O sentimento geral é bom e estamos felizes com a forma como todos voltaram das férias, isso nos permitiu exigir deles desde o primeiro dia - declarou Mascherano.

Jorge Mas - Dono do Inter Miami - durante a apresentação de Mascherano, destacou a necessidade de equilibrar as ambições do clube com a saúde dos jogadores.

- Vamos fazer uma turnê, mas será uma turnê onde vamos cuidar da parte esportiva dos jogadores, vai ser diferente do ano passado. Para que os jogadores possam fazer uma temporada adequada, não falta o desejo de ver o Inter Miami globalmente e ao redor do mundo, e esta pré-temporada será diferente do próximo ano. - afirmou Mas.

Jogadores do Inter Miami comemorando um gol (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

