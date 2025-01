Mercado da Bola: Botafogo aumenta a proposta para ter Bitello

O Botafogo aumentou a investida para ter o meia-atacante Bitello e apresentou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 94,34 milhões) ao Dínamo Moscou. Trata-se da terceira proposta do alvinegro carioca ao clube da Rússia para tentar contratar o atleta.

A nova proposta é 50% maior que a primeira, de 10 milhões de euros (R$ 62,7 milhões), que foi prontamente rechaçada pelo Dínamo. Depois, o Botafogo aumentou a oferta para 13 milhões de euros (R$ 80,39 milhões), valor que também foi recusado. Agora, o clube está confiante em um desfecho favorável. O valor da nova oferta foi divulgado inicialmente pelo “Canal do TF”.

Além do aumento da proposta, o Botafogo está confiante na contratação porque isso também é um desejo de Bitello. O meia, que deveria ter se reapresentado ao Dínamo na segunda-feira (13), decidiu permanecer no Brasil à espera de uma definição sobre o seu futuro.

A insistência do Botafogo em Bitello se deve à saída de Thiago Almada para o Lyon. Além dele, outros dez jogadores do elenco campeão do Brasileirão e da Libertadores do ano passado deixaram o clube. Por isso, o clube busca reposição em praticamente todos os setores.

O goleiro Leo Linck e o zagueiro Jair estão próximos de serem anunciados. O volante Wendel, desejo antigo da SAF do Botafogo, também pode reforçar o clube nesta temporada.

Dínamo Moscou se irrita com ausência de Bitello

Caso a transferência de Bitello para o Botafogo não se confirme, o jogador deve ter problemas junto ao clube russo. Isso porque a permanência dele no Brasil não foi previamente acordada com o Dínamo Moscou. O clube russo está fazendo treinamentos nos Emirados Árabes Unidos e cogita multar Bitello.