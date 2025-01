Omar Marmoush, jogador do Eintracht Frankfurt, é uma das sensações do futebol europeu na temporada 2024/25. Desbancando o astro Harry Kane, do Bayern de Munique, o egípcio é o líder em participação em gols na Bundesliga. Assim, o Manchester City está em contato com o clube alemão para contar com o atacante nesta janela de transferências.

Quem é Marmoush?

Nascido no Cairo, capital do Egito, Marmoush começou no futebol pelo Wadi Degla, time da segunda divisão egípcia, em 2016. Aos 17 anos, foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha, que o contratou inicialmente para integrar a equipe secundária. No clube, foram 11 gols e duas assistências em 36 partidas pelo time B. No período, ele também teve passagens por St.Pauli e Stuttgart, do futebol alemão.

Após desempenho sem brilho, Marmoush ganhou oportunidade de atuar no elenco profissional de maneira constante na temporada 2022/23, quando participou de 33 jogos da Bundesliga, com cinco gols marcados. No entanto, o jogador não renovou com o Wolfsburg para a temporada seguinte.

Em transação gratuita, assinou com o Frankfurt em julho de 2023. Hoje, é a peça mais importante no ataque da equipe, sendo o jogador com o maior número de assistências (9) e o vice-líder na artilharia (15) na Bundesliga de 2024/25. Especialista em bolas paradas e versátil no campo ofensivo, Marmoush tem 37 gols e 20 assistências pelo clube em duas temporadas.

Além disso, ele também ganhou espaço na seleção nacional nas últimas temporadas, formando dupla com um dos melhores jogadores do mundo: Mohamed Salah. Na atual temporada, os dois estão na lista dos jogadores com o maior números de participação em gols; veja abaixo.

Top 5 líderes em participações em gols por clubes em 2024/25: ⚽⬇️

38 - Mohamed Salah (Liverpool) 37 - Viktor Gyökeres (Sporting) 33 - Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) 30 - Harry Kane (Bayern de Munique) 29 - Robert Lewandowski (Barcelona) 29 - Raphinha (Barcelona)

Manchester City

Pelo bom desempenho, Marmoush está despertando a atenção dos principais clubes da Premier League nesta janela de transferências, com um time em negociação avançada pelo atleta: Manchester City. O clube, por sua vez, buscou a contratação do jogador, que foi um pedido pessoal do técnico Pep Guardiola. O atacante de 25 anos tem contrato até junho de 2027 com o Frankfurt.

Segundo a "Sky Sports Germany", o City acredita que um acordo de venda por 70 milhões de euros é o suficiente para contar com o jogador. Por outro lado, o Frankfurt espera 80 milhões de euros.

