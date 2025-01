Com Messi, Lyon provoca Cristiano Ronaldo em anúncio de Almada

Com “participação” de Messi e provocação à Cristiano Ronaldo, o Lyon anunciou nesta quarta-feira (15) a contratação do meia Thiago Almada. O argentino chega ao time francês, após deixar o Botafogo, como campeão da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro, sendo destaque nas conquistas.

O time francês faz parte da holding Eagle Football, de John Textor, também dono da SAF do Botafogo. No anúncio, o clube simulou uma mensagem de Lionel Messi dizendo “Não escute Cristiano. A Ligue 1 é incrível”. A frase ironiza as recentes críticas do craque português à liga francesa, quando o astro afirmou que o campeonato saudita é melhor.

- Não digo isso porque jogo na Arábia Saudita. Não me interessa o que as pessoas pensam. Deviam ir para a Arábia Saudita e ver, correr com 38, 39 ou 40 graus. Na França, só há o PSG. O resto está acabado. Ninguém compete com eles. Eles têm melhores jogadores, mais dinheiro - afirmou Cristiano Ronaldo, em dezembro passado.

Na legenda da publicação do anúncio, há também outra provocação ao craque português. “Um campeão do mundo encobre o outro”, fazendo referência ao título da Copa do Mundo conquistado por Almada, algo que Cristiano Ronaldo não tem.

Cristiano Ronaldo foi provocado pelo Lyon no anúncio de Almada (Foto: Reprodução/TV)

Thiago Almada chega ao time francês por empréstimo até a metade deste ano, com opção de compra fixada ao fim do período. No contrato com o Botafogo, já havia um acordo de futura transferência do argentino para o Lyon.

Despedida de Almada no Botafogo

O jogador se despediu do Botafogo na sexta-feira (10), quando viajou à França para fazer exames médicos e assinar o contrato. O Glorioso, por sua vez, despediu-se nessa quarta-feira (15), retribuindo um texto que Almada postou nas redes sociais.

“GRACIAS, ALMADA! 🇦🇷🪄

Thiago, sua chegada ao Botafogo foi um marco. Técnico, habilidoso e decisivo desde os primeiros toques na bola, via-se o talento e a magia de um craque em campo. Com visão de jogo única e um toque de genialidade, alcançou os corações alvinegros, nossa cidade e títulos. 🏆🔥

Já campeão do mundo, conquistou o Brasil e a América. Parou o tempo em Buenos Aires e entrou para a história do Mais Tradicional com as taças da Libertadores e do Brasileirão. Cada drible, cada passe e cada gol foram parte de uma jornada que ficará eternamente registrada na memória do Clube.

O Botafogo sempre lembrará de você com gratidão e carinho, Thiago Ezequiel Almada. Boa sorte! 🖤🤍 #BFR”