Matheus Oliveira teve um sábado (21) de marcas importantes no futebol sul-coreano. Revelado pelo Santos, o atacante foi decisivo no empate por 1 a 1 entre FC Anyang e Pohang Steelers, fora de casa, pela K League. Aos 50 minutos do segundo tempo, o brasileiro sofreu e converteu um pênalti, garantindo um ponto para sua equipe. O gol teve um significado especial: foi o 30º do jogador pelo clube e aconteceu justamente em sua 300ª partida como profissional.

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Com a participação direta no resultado, Matheus também chegou a 20 participações em gols na temporada. O camisa 7 mantém papel importante no elenco do Anyang, que disputa a reta final do campeonato com o objetivo de permanecer na primeira divisão da Coreia do Sul.

O confronto foi marcado pela tensão até os últimos instantes. O Pohang Steelers saiu na frente aos 23 minutos da etapa inicial, quando o brasileiro Wanderson converteu uma cobrança de pênalti. Em busca da igualdade, o Anyang pressionou durante o restante da partida e encontrou a oportunidade no último lance. Matheus sofreu a penalidade, foi para a cobrança e deslocou o goleiro para deixar tudo igual.

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Matheus Oliveira construiu trajetória de destaque no futebol sul-coreano

Formado nas categorias de base do Santos, Matheus Oliveira também passou por clubes brasileiros como Atlético-GO e Remo antes de chegar à Coreia do Sul, em 2024. A mudança de país representou um momento importante na carreira do atacante, que rapidamente conquistou espaço no FC Anyang.

Em sua primeira temporada pela equipe, o brasileiro foi eleito o melhor jogador da K League 2, integrou a seleção do campeonato e terminou como líder do ranking de assistências, com 11 passes decisivos. Seu desempenho foi fundamental para a conquista inédita do título da segunda divisão e o consequente acesso à elite nacional.

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Atualmente, Matheus também ocupa uma posição histórica no clube: é o maior artilheiro da história do FC Anyang, com 30 gols marcados.

Após alcançar as marcas individuais, o atacante destacou a satisfação por contribuir em um momento importante da temporada.

— É uma alegria muito grande alcançar essas marcas, principalmente podendo ajudar o Anyang em um momento tão importante da temporada. São 30 gols pelo clube e 300 jogos como profissional, números que representam muito trabalho e dedicação ao longo da minha carreira. Graças a Deus, pude marcar mais uma vez e contribuir para esse empate fora de casa — comemorou.

O brasileiro também ressaltou a importância dos próximos compromissos para a equipe na disputa pela permanência na primeira divisão.

— Sabemos da importância de cada ponto nesta reta final e vamos continuar lutando até o último jogo para garantir nosso objetivo, que é permanecer na primeira divisão — completou.

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Matheus Oliveira em ação pelo Anyang (Foto: Divulgação)

FC Anyang luta pela permanência na elite sul-coreana

Depois do empate fora de casa, o FC Anyang volta suas atenções para os últimos compromissos da K League. No próximo sábado (28), a equipe recebe o Jeju SK, em confronto importante na luta para continuar na primeira divisão.

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