Ex-Santos decide no último lance, alcança grande marca brilha na Coreia do Sul
Brasileiro chegou a 30 gols pelo FC Anyang e completou 300 partidas como profissional
Matheus Oliveira teve um sábado (21) de marcas importantes no futebol sul-coreano. Revelado pelo Santos, o atacante foi decisivo no empate por 1 a 1 entre FC Anyang e Pohang Steelers, fora de casa, pela K League. Aos 50 minutos do segundo tempo, o brasileiro sofreu e converteu um pênalti, garantindo um ponto para sua equipe. O gol teve um significado especial: foi o 30º do jogador pelo clube e aconteceu justamente em sua 300ª partida como profissional.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com a participação direta no resultado, Matheus também chegou a 20 participações em gols na temporada. O camisa 7 mantém papel importante no elenco do Anyang, que disputa a reta final do campeonato com o objetivo de permanecer na primeira divisão da Coreia do Sul.
O confronto foi marcado pela tensão até os últimos instantes. O Pohang Steelers saiu na frente aos 23 minutos da etapa inicial, quando o brasileiro Wanderson converteu uma cobrança de pênalti. Em busca da igualdade, o Anyang pressionou durante o restante da partida e encontrou a oportunidade no último lance. Matheus sofreu a penalidade, foi para a cobrança e deslocou o goleiro para deixar tudo igual.
Matheus Oliveira construiu trajetória de destaque no futebol sul-coreano
Formado nas categorias de base do Santos, Matheus Oliveira também passou por clubes brasileiros como Atlético-GO e Remo antes de chegar à Coreia do Sul, em 2024. A mudança de país representou um momento importante na carreira do atacante, que rapidamente conquistou espaço no FC Anyang.
Em sua primeira temporada pela equipe, o brasileiro foi eleito o melhor jogador da K League 2, integrou a seleção do campeonato e terminou como líder do ranking de assistências, com 11 passes decisivos. Seu desempenho foi fundamental para a conquista inédita do título da segunda divisão e o consequente acesso à elite nacional.
Atualmente, Matheus também ocupa uma posição histórica no clube: é o maior artilheiro da história do FC Anyang, com 30 gols marcados.
Após alcançar as marcas individuais, o atacante destacou a satisfação por contribuir em um momento importante da temporada.
— É uma alegria muito grande alcançar essas marcas, principalmente podendo ajudar o Anyang em um momento tão importante da temporada. São 30 gols pelo clube e 300 jogos como profissional, números que representam muito trabalho e dedicação ao longo da minha carreira. Graças a Deus, pude marcar mais uma vez e contribuir para esse empate fora de casa — comemorou.
O brasileiro também ressaltou a importância dos próximos compromissos para a equipe na disputa pela permanência na primeira divisão.
— Sabemos da importância de cada ponto nesta reta final e vamos continuar lutando até o último jogo para garantir nosso objetivo, que é permanecer na primeira divisão — completou.
FC Anyang luta pela permanência na elite sul-coreana
Depois do empate fora de casa, o FC Anyang volta suas atenções para os últimos compromissos da K League. No próximo sábado (28), a equipe recebe o Jeju SK, em confronto importante na luta para continuar na primeira divisão.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Richarlison volta ao radar de clube turco, e Tottenham define valor
Alvo do Vasco da janela do meio do ano, brasileiro não está nos planos do técnico do Spurs para a próxima temporada
AO VIVO: Acompanhe Atlético-MG x Boca Juniors pela final da Copa Sul-Americana
Equipes se enfrentam em Barranquilla pela final da Sula
Brasileiros em baixa? Vini Jr e Endrick têm pouco destaque em lojas do Real no Bernabéu
Confira também preços de produtos nos postos de vendas oficiais do Real Madrid
Como assistir a final de Atlético-MG e Boca Juniors no Disney+?
Equipes disputam o título neste sábado (21)
Sara se destaca no Galatasaray, lidera estatística e mira novo título turco
Meio-campista brasileiro foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Samsunspor
Ex-Flamengo marca e City chega a quatro jogos sem vencer na Premier League
Manchester City empata em 1 a 1 com o Fulham e poder ver o Arsenal abrir vantagem
Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x Celta de Vigo: pela 13ª rodada da La Liga 2026/2027.
Gabigol e Boca Juniors: relembre ligação que começou com provocação ao River e quase virou acerto
À véspera da final da Sul-Americana entre Boca e Atlético-MG, veja como nasceu a relação do camisa 9 do Santos com o clube argentino
Nice x Paris Saint Germain: onde assistir, horário e escalações
Nice x Paris Saint Germain: pela 11ª rodada da Ligue 1 2026/2027.
Manchester City x Fulham: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Fulham: pela 11ª rodada da Premier League 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (21/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Goleiro envolvido em morte de Jesús de Miguel faz primeira aparição em duas semanas
Jesús Owono acompanhou partida do Andorra e prestou homenagem ao atacante
Bayern confirma lesão e Harry Kane ficará longo período afastado
Atacante inglês sofreu lesão no tornozelo esquerdo durante empate com o Colônia
Conmebol define sede da Copa América de 2028
Entidade sul-americana fez anúncio para confederações em reunião na Colômbia
Corinthians: jornal espanhol coloca Kaio César na mira de clubes europeus
Equipes da Espanha, de Portugal e da Holanda já procuraram representantes do atacante
Ex-Vasco se destaca em goleada e ajuda clube a assumir liderança
Titular em todas as partidas da temporada, brasileiro formado no Cruz-Maltino foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o Kalba
Tom Brady negocia compra de gigante da Inglaterra
Ex-astro da NFL vendeu recentemente sua parte do Birmingham City, de Londres
Corrida pelo milésimo: confira quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo
Português balançou as redes contra o Al-Ahli nesta sexta-feira (20)
Cristiano Ronaldo perde pênalti, e Al-Nassr sofre virada com gols de brasileiros
Craque português marca, desperdiça pênalti e vê o Al-Ahli buscar a virada com gols de Toney e Ibañez