Parceiro de Nuno Moreira, brasileiro faz história em Portugal

Cassiano, atacante brasileiro de 35 anos, alcançou a marca de 150 jogos na primeira divisão do Campeonato Português. O feito ocorreu no último sábado (18), no empate sem gols entre Casa Pia e Santa Clara. O jogador, que é amigo do meia Nuno Moreira, do Vasco, já esteve na mira do clube carioca em 2024.

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Ao longo da carreira em Portugal, Cassiano soma 33 gols e oito assistências. Ele acumula passagens por Boavista (27 partidas), Vizela (25), Estoril (44) e Casa Pia (54). Pelo clube lisboeta, o atacante se tornou o maior artilheiro da história do Casa Pia na elite portuguesa, com 15 gols.

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Cassiano em ação pelo Casa Pia (Foto: Reprodução/Instagram)

Cassiano já foi alvo do Vasco

Em junho de 2024, o Vasco demonstrou interesse na contratação de Cassiano. À época, a diretoria vascaína buscava um centroavante para ser reserva imediato de Pablo Vegetti. A indicação partiu do então técnico Álvaro Pacheco, que havia comandado o jogador no Vizela nas temporadas 2020/2021 e 2021/2022.

O clube carioca, no entanto, não formalizou proposta. O Estoril, detentor dos direitos do atleta na época, pedia compensação financeira, enquanto o Vasco buscava uma troca por algum jogador do elenco. Cassiano tinha interesse na transferência, mas o negócio não avançou.

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Hoje, o atacante é o terceiro brasileiro em atividade com mais jogos na Liga Portugal, evidenciando sua longevidade no cenário local. Antes de chegar a Portugal, em junho de 2019, Cassiano passou por clubes como Internacional, Criciúma, Santa Cruz, Fortaleza, Goiás, Brasil de Pelotas, Paysandu e CSA, além de ter atuado no Chipre, Coreia do Sul, Uzbequistão, China e Arábia Saudita.

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