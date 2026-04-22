Bayern domina Leverkusen e garante vaga na final da Copa da Alemanha
Kane e Luis Diaz marcam e classificam o Bayern para a final
O Bayern de Munique derrotou o Bayer Leverkusen, nesta quarta-feira (22), em um confronto válido pela semifinal da Copa da Alemanha. O já campeão alemão garantiu vaga para a final, do que pode se tornar mais título nessa grande temporada do time de Vincent Kompany.
Após conquistar a Bundesliga de forma antecipada no último fim de semana, o Bayern foi a campo no confronto contra o Leverkusen para decidir a vaga para a final da Copa da Alemanha, o time bávaro ainda sonha com a possível tríplice coroa na temporada 25/26.
Como foi o jogo entre Bayer Leverkusen x Bayern de Munique?
No clássico do futebol alemão, o confronto já começou com o Bayern de Munique cadenciando o jogo, ditando o ritmo da partida, nos primeiros minutos o campeão alemão teve uma grande chance, quando o colombiano, Luis Díaz aproveitou uma bola sobrada na entrada da área, e chutou com perigo no gol de Flekken. Mas não demorou muito para o Leverkusen ceder à pressão do time bávaro, aos 22 minutos, após uma bela jogada de Musiala pela direita, o meia alemão acha Harry Kane, que abre o placar do duelo.
Apesar do jogo sem grandes chances após o gol, o clima esquentou entre Ezequiel Palacios e Olise, tudo começou quando o argentino chutou a bola em cima do francês, e depois deu forte entrada para parar o lance. Olise não deixou barato, e no chão, puxou a perna de Palacios e logo se instaurou uma pequena confusão, que logo foi parada pelo árbitro. Sendo a última grande emoção da primeira etapa.
No início do segundo tempo, o Bayern já voltou com a primeira grande chance, quando Musiala saiu cara a cara com o goleiro pela direita, o alemão chegou a encobrir Flekken, mas Andrich chegou antes para evitar o que seria o segundo gol do jogo. A reação veio quase de imediato, quando Nathan Tella recebeu e acertou um chutaço de fora da área, mas acabou parando em uma bela defesa de Manuel Neuer.
Enquanto o domínio dos bávaros continuava, quem ganhou destaque pelo Leverkusen, foi o goleiro Flekken, o holandês tornou-se o principal responsável pelo curto placar no confronto até a reta final. Isso porque no apagar das luzes, em contra-ataque Goretzka achou Luis Díaz que matou o jogo, garantindo a classificação para o time de Munique.
O que vem por aí?
Após a classificação, os bávaros esperam o vencedor de Stuttgart e Freiburg na outra semifinal, jogo marcado para esta quinta-feira (23). Na Bundesliga, o já campeão Bayern de Munique, enfrenta o Mainz 05, no próximo sábado (25), no mesmo dia o Leverkusen enfrenta o Köln, em partida importante para o time que ainda sonha com a vaga para a Champions League.
