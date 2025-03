Vitor Roque fez sua estreia pelo Palmeiras em clássico diante do São Paulo e já colocou suas garras para fora. Bastaram 45 minutos para que o atacante mostrasse seu poder decisivo ao cavar um pênalti, que gerou polêmica para além das quatro linhas, e conduzisse o Verdão à vitória mínima após a conversão de Raphael Veiga, colocando a equipe de Abel Ferreira na final do Paulistão.

O lance da infração e a atuação do camisa 9 ganharam espaço na Europa na manhã desta terça-feira (11), horas após o apito final. O jornal espanhol "As" fez elogios ao centroavante pelo desempenho no Allianz Parque, dias após deixar o empréstimo junto ao Real Betis e findar vínculo junto ao Barcelona para defender o clube paulista, mas não deixou de citar o "escândalo" do pênalti, como assim definiu.

- Vitor Roque já faz a diferença no Palmeiras. O atacante teve uma estreia dos sonhos pelo time paulista e decidiu a partida ao "inventar" o pênalti que decidiu a semifinal do torneio estadual contra o São Paulo. Uma ação cheia de polêmica, pois exagerou o máximo que pôde no contato, e o árbitro indicou a penalidade máxima. O ex-Barcelona deixou o campo após 75 minutos sob aplausos de pé e exausto após um grande esforço com a bola. Certamente, ele não vai esquecer tão cedo uma noite tão intensa como a vivida no Allianz - afirmou o jornal.

🔢 Estatísticas de Vitor Roque em Palmeiras 1x0 São Paulo

⌛ 75 minutos em campo

⚪ 1 pênalti sofrido

🛡️ 1 chute bloqueado

⚽ 19 ações com a bola

✅ 75% de acerto nos passes

🚫 2 desarmes

Após a boa estreia, o "Tigrinho" deve voltar a ser titular na decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras fará clássico com o rival Corinthians em dois jogos, previstos para os dias 16 e 27 de março - um antes e um depois da paralisação para a Data Fifa. A equipe de Abel Ferreira está em busca do tetracampeonato, já que conquistou o troféu nos últimos três anos.