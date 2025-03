Abel se manifesta sobre pênalti do Palmeiras e detalha escolha por Vitor Roque

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi claro ao afirmar que Arboleda cometeu pênalti em Vitor Roque nos minutos finais do clássico contra o São Paulo, disputado na última segunda-feira (10), no Allianz Parque.

Na visão do profissional, o zagueiro rival acertou o estreante, que perdeu o equilíbrio e não conseguiu seguir na jogada. Para o treinador, a decisão foi da equipe de arbitragem, que optou por não revisar o lance no VAR.

– É um tópico claro, há uma obstrução clara na perna do Arboleda (em Vitor Roque). Agora se é com intensidade ou não tem que falar com o árbitro. Entendo perfeitamente (as reclamações do São Paulo). Há um ou dois anos, impedimento claro... fomos na CBF e as linhas desapareceram – explicou Abel Ferreira.

Na sequência, Abel Ferreira exaltou a atuação de Leila Pereira no mercado de transferências. A presidente foi responsável pela contratação de seis reforços, incluindo Vitor Roque.

– Foi difícil colocá-lo como titular, mas é fácil agradecer à nossa presidente. É uma contratação dela, não do treinador. Foi difícil porque o Flaco estava bem, ele tinha feito gol no último jogo, mas a verdade é que esse jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque, que ataca a profundidade. Teve o pênalti em cima dele, teve uma assistência para o Facundo, que poderia ter batido por cima do Rafael – afirmou.

– Foi difícil deixar o Flaco (López) fora porque estava em um momento bom. Foi menos difícil depois que fiz a pergunta: o que a equipe precisa para esse jogo? Não ganhamos o jogo só com 11, todos que entraram estiveram bem. Quando foi preciso juntar, transitar e defender, fomos bem contra uma equipe que fez um dos melhores jogos do Paulistão – finalizou.

Técnico Abel Ferreira em Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista 2025 (foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras no final do Paulistão

Com a vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras garantiu vaga na final e segue na briga pelo tetracampeonato paulista. Agora, o time de Abel Ferreira enfrenta o Corinthians em jogos de ida e volta na decisão.