Manchester City tem interesse em astro do Real Madrid, diz jornal

O Manchester City decidiu ter como uma das prioridades da próxima temporada, a contratação de Eduardo Camavinga, do Real Madrid. O meio-campista tem contrato com o clube espanhol até 2029 e está sendo monitorado por diversos clubes. Entretanto, são os Citizens que devem assumir a liderança na corrida pelo jogador.

Apesar de não ser titular absoluto no Real Madrid, Camavinga tem se mostrado uma opção importante sempre que chamado. Seu perfil atrai a atenção de vários clubes europeus, incluindo o Manchester City, segundo o portal britânico "Sky Sports". A equipe de Pep Guardiola busca reforços para a próxima temporada e vê em Camavinga uma opção para fortalecer seu meio-campo.

Além disso, a relação estreita entre a agência que representa Camavinga, "CAA Stellar", e o Manchester City pode facilitar uma possível negociação. A agência, inclusive, teve papel importante na recente transferência de Omar Marmoush aos Citizens.

Camavinga em ação pelo Real Madrid. (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Embora haja interesse de outros clubes, a saída de Camavinga do Real Madrid ainda não foi discutida, já que o jogador tem contrato até 2029. No entanto, seu bom desempenho tem gerado interesse contínuo por parte de outros times.

O Real Madrid, por sua vez, pode enfrentar desafios para manter Camavinga, especialmente com o crescente interesse de outros clubes. O Manchester City está preparado para avançar com uma proposta concreta na próxima janela de transferências.

Qual valor de mercado de Camavinga?

O francês assinou um contrato com o Real Madrid até junho de 2029 e tem um valor de mercado avaliado em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 501 milhões na cotação atual). Além do interesse dos dois clubes da Premier League, o PSG também entrou na disputa nos últimos dias. Segundo o portal "Fichajes", estaria preparando uma oferta no valor de 80 milhões de euros.