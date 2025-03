Premiação da Champions League: quanto vale vaga nas quartas?

Nesta terça-feira (11), os primeiros classificados para as quartas de final da Champions League serão definidos. Além do prestígio esportivo, avançar para esta fase representa um incremento significativo nas finanças dos clubes.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Distribuição de prêmios na temporada 2024/2025

A UEFA estabeleceu uma estrutura de premiação para a temporada 2024/2025 que recompensa o desempenho dos clubes desde a fase de grupos até a final. A seguir, detalhamos os valores atribuídos em cada etapa:

Participação na fase de grupos : €18,62 milhões

: €18,62 milhões Vitória na fase de grupos : €2,1 milhões por vitória

: €2,1 milhões por vitória Empate na fase de grupos : €700 mil por empate

: €700 mil por empate Classificação para as oitavas de final : €11 milhões

: €11 milhões Classificação para as quartas de final : €12,5 milhões

: €12,5 milhões Classificação para as semifinais : €15 milhões

: €15 milhões Vice-campeão : €18,5 milhões

: €18,5 milhões Campeão: €25 milhões

📈 Impacto financeiro da classificação para as quartas de final

Avançar para as quartas de final garante aos clubes um prêmio adicional de €12,5 milhões. Este valor é significativo, especialmente quando somado aos ganhos acumulados nas fases anteriores. Por exemplo, um clube que participou da fase de grupos e venceu três partidas teria acumulado:

continua após a publicidade

Participação na fase de grupos : €18,62 milhões

: €18,62 milhões Três vitórias na fase de grupos : €6,3 milhões (€2,1 milhões x 3)

: €6,3 milhões (€2,1 milhões x 3) Classificação para as oitavas de final : €11 milhões

: €11 milhões Classificação para as quartas de final: €12,5 milhões

Total acumulado: €48,42 milhões

🏆Oitavas de final da Champions League

Estes foram os resultados dos jogos de ida das oitavas da Champions:

Club Brugge 1x3 Aston Villa Real Madrid 2x1 Atlético de Madrid Borussia Dortmund 1x1 Lille PSV 1x7 Arsenal Feyenoord 0x2 Inter de Milão Benfica 0x1 Barcelona Bayern 3x0 Bayer Leverkusen PSG 0x1 Liverpool