O duelo entre Barcelona e Benfica, pela volta das oitavas de final da Champions League, terá uma ocasião especial que paralisará o jogo. O período do Ramadã, que leva os atletas muçulmanos a realizarem um jejum prolongado até o pôr do sol, deve forçar uma pausa no duelo.

O costume tradicional não permite que os atletas - e os demais seguidores da religião islâmica - se alimentem que o último raio de sol se ponha. A previsão é de que isso aconteça na Catalunha por volta das 18h52 locais (14h52 pelo horário de Brasília); caso se confirme, a partida deve ser parada nos minutos subsequentes para que os atletas se alimentem com comidas leves ou bebidas energéticas, seguindo a preparação previamente detalhada pelos respectivos clubes para findar um jejum de cerca de 11 horas.

Em seu plantel, o Barça tem como muçulmanos os atacantes Lamine Yamal e Ansu Fati, enquanto os Encarnados contam com Zeki Amdouni, Orkun Kökçü e Kerem Aktürkoglu. O árbitro que conduzirá o duelo será o francês François Letexier; não há obrigatoriedade da paralisação, mas por bom senso, muitos árbitros já costumam o fazer em partidas de competições nacionais.

A rodada de oitavas de final terá sequência na quarta-feira (12), com Lille e Borussia Dortmund se enfrentando pelo jogo das 14h45 (de Brasília) - os demais terão início às 17h. Caso seja necessária, uma paralisação também pode ser feita no duelo entre franceses e alemães para a quebra do jejum dos atletas.

✅ O que Barcelona e Benfica precisam fazer para passar?

Por ter vencido a ida pelo placar mínimo, com gol do brasileiro Raphinha, o Barcelona só necessita de um empate no Olímpico de Montjuïc para avançar às quartas de final. Ao Benfica, urge a necessidade de um triunfo por dois ou mais gols de diferença; um tento de distância leva o confronto para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

