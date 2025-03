Cléber Machado comenta pênalti marcado para o Palmeiras contra o São Paulo

O Palmeiras venceu o São Paulo e se classificou à final do Paulistão, em jogo marcado por uma grande polêmica de arbitragem, no Allianz Parque. O pênalti marcado por Flávio Rodrigues de Souza para o Alviverde foi repetido várias vezes durante a transmissão, e chamou atenção do narrador Cléber Machado, da Record.

- O lance está sendo repetido, repetido e repetido. Imagino que a Federação Paulista, nas suas redes sociais, está vendo e ouvindo muito. Estou imaginando que essa repetição do lance checado é porque muita gente deve estar dizendo aquela frase: "Por que ele não foi ao vídeo ver?". Essa me parece ser a conclusão. E o Sálvio explicou, o diálogo entre os dois é que define se o árbitro vai ou não ao vídeo - disse Cléber, no segundo tempo.

Para Sálvio Spínola, o pênalti não deveria ter sido marcado. A situação aconteceu já aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Rafael errou na saída de bola, e Vitor Roque aproveitou. O atacante do Palmeiras caiu no gramado após choque com Arboleda, e o árbitro assinalou a penalidade. Raphael Veiga converteu a cobrança e deu a vitória ao time de Abel Ferreira.