Orlando City anuncia a contratação de atacante do Bahia

O Orlando City, dos Estados Unidos, anunciou a compra em definitivo do atacante Tiago, de 20 anos, junto ao Bahia. Como antecipado pelo Lance!, o acordo estava praticamente selado entre o Tricolor e o clube da MLS pelo jovem, que vai começar jogando na categoria sub-22. Ele chega com contrato até 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Formado na base do Bahia, Tiago foi vendido de forma definitiva por valores que podem ultrapassar os R$ 30 milhões, o que o tornaria a terceira venda mais cara da história do clube, só atrás de Biel e Lucho Rodríguez. O Tricolor, no entanto, segue com 25% dos direitos do atleta em caso de transferências futuras.

As marcas de Tiago pelo Bahia

Tiago comemora gol do Bahia contra o Náutico, pela Copa do Nordeste; atacante é anunciado pelo Orlando City (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Tiago foi formado no Bahia e começou a despontar no time profissional nesta temporada, quando ganhou a confiança de Rogério Ceni e entrou em campo 43 vezes, com 11 gols marcados e três assistências. Ele, inclusive, foi o artilheiro da equipe na campanha do pentacampeonato da Copa do Nordeste, com seis bolas nas redes, três delas no jogo de volta da final contra o Confiança. Ao todo, Tiago tem 52 jogos oficiais pelo time profissional do Bahia.

Não só isso, ele também entrou em uma lista seleta de jogadores formados na base do Bahia com pelo menos dez gols em uma temporada. A marca não era alcançada desde 2012.

O Orlando City vai começar a temporada de 2026 em casa, no Inter&Co Stadium, contra o Red Bull New York, no dia 21 de fevereiro, um sábado.

