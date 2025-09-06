É penta! Bahia aplica nova goleada no Confiança e é campeão da Copa do Nordeste

O Bahia se tornou, na noite deste sábado, o maior campeão da Copa do Nordeste. Depois de bater o Confiança na última quarta-feira por 4 a 1, em Aracaju, o Tricolor deu show e venceu por 5 a 0 diante de um público recorde na temporada na Arena Fonte Nova para conquistar o pentacampeonato regional. Tiago (3x), Lucho Rodríguez e Rezende foram os responsável por construir o placar elástico.

Com o título, o Bahia não só garantiu a hegemonia regional, como embolsou mais R$ 2,2 milhões em premiação.

Clima de final

Torcida do Bahia recepciona o ônibus com festa antes da partida contra o Confiança (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Antes de trazer detalhes do que aconteceu em campo, vale destacar o show à parte protagonizado pela torcida do Bahia, que já parecia sentir o gosto do penta antes mesmo da bola rolar. Da Ladeira da Fonte até os portões de acesso ao estádio, torcedores eufóricos cantavam e usavam quaisquer artifícios que pudessem chamar mais atenção que o próprio grito, como foguetes e sinalizadores. Uma multidão "empurrou" o ônibus tricolor na chegada à Arena Fonte Nova em uma festa regada a gritos de "é campeão".

Dentro do estádio a festa foi conduzida por 48.124 pagantes, maior público do ano, superando o Ba-Vi do Brasileirão (47.273), com direito a mosaico e bandeirão na entrada dos times em campo, que inevitavelmente passaram ao lado da tão desejada taça Orelhuda.

Torcida do Bahia dá show na entrada dos times (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Bahia domina o primeiro tempo

Desde o primeiro toque na bola, o time do Bahia mostrou que estava com apetite, mesmo depois da larga vantagem construída no primeiro jogo. Rogério Ceni mais uma vez deu oportunidades aos atletas que tiveram pouca minutagem durante o ano, e eles fizeram de tudo para colocar uma pulga atrás da orelha do treinador.

Com domínio total das ações, o Tricolor não deu sopa para o azar a resolveu a final ainda no primeiro tempo, ao abrir 5 a 0 no placar com extrema facilidade diante de um atordoado Confiança, que nem viu a cor da bola. Destaque para o garoto Tiago, de 20 anos, cria da base, que fez três gols. Além dele, Lucho Rodríguez e Rezende também balançaram as redes. Antes mesmo dos 20 minutos, a torcida já começava a comemorar o iminente título.

Lucho Rodriguez jogador do Bahia comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Confiança. Foto: Marcio Jose/AGIF

Agora sim, campeão da Copa do Nordeste

O Confiança tentou esboçar uma reação nos primeiros minutos da etapa final, mas não levou perigo ao gol de Ronaldo. O Bahia, por sua vez, estava com o título na mão e só fez administrar o 5 a 0 para conquistar o pentacampeonato. Entre gritos de "é campeão", a torcida até deu uma esfriada diante de um confronto resolvido desde os primeiros minutos.

Mas um dos momentos mais marcantes da etapa final foi a entrada do goleiro Danilo Fernandes na vaga de Ronaldo. No clube desde 2021, antes mesmo do Grupo City assumir o comando do Bahia em 2023, o arqueiro passou por altos e baixos e viveu de tudo com a camisa tricolor, de rebaixamentos às glórias. Ele foi muito aplaudido pelos torcedores, que gritaram seu nome a todo momento que tocava na bola. Presente merecido para uma das referências do elenco antes do apito final que consolidou a campanha perfeita do Tricolor na competição.

Elenco do Bahia campeão da Copa do Nordeste (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O que vem pela frente?

O Bahia tem mais um compromisso decisivo a partir das 19h da próxima quarta-feira (horário de Brasília), desta vez pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã. No confronto de ida, o Tricolor baiano venceu na Arena Fonte Nova por 1 a 0, com gol de Luciano Juba.

Já o Confiança, eliminado na primeira fase da Série C, já começa a se planejar para a próxima temporada.

✅Ficha técnica

BAHIA 5 X 0 CONFIANÇA

FINAL (VOLTA) - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 6 de setembro, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Tiago, 5'/1ºT, 36'/1ºT e 39'/1ºT; Lucho Rodríguez, 11'/1ºT; Rezende, 18'/1ºT (Bahia)

🟨 Cartões amarelos: Sidney (Bahia); Vitinho Alves (Confiança);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑Público pagante: 48.124;

💸Renda: R$ 2.031.494,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo (Danilo Fernandes); Gilberto, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Sidney (Everton Ribeiro), Rodrigo Nestor, Michel Araújo (Vitinho) e Cauly (Juninho); Lucho Rodríguez e Tiago.

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Vieira):

Allan; Weriton (Rafinha), Eduardo Moura, Valdo e Airton (Breyner Camilo); Renilson, Luiz Otávio e Dionísio (Vitinho Alves); Ronald Camarão, Matheusinho e Neto (Maicon).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).