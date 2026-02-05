Leeds United e Nottingham Forest se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Elland Road, em Nottingham (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Leeds United ocupa a 16ª colocação da tabela, com 26 pontos, e chega pressionado após a goleada sofrida por 4 a 0 diante do Arsenal na última rodada. A equipe comandada por Daniel Farke busca reação imediata para se afastar da zona de risco e evitar que a derrota recente afete o desempenho nesta reta decisiva da competição.

Logo atrás, o Nottingham Forest aparece em 17º lugar, também com 26 pontos. O time vem de empate em 1 a 1 contra o Crystal Palace e encara o duelo como decisivo na luta contra o rebaixamento. Com o West Ham abrindo o Z-3, seis pontos atrás, o confronto direto ganha peso estratégico, já que um triunfo pode representar alívio importante na tabela conforme o campeonato se aproxima do fim.

Tudo sobre o jogo entre Leeds e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Leeds 🆚 Forest

25ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de fevereiro às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Elland Road, em Nottingham (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Peter Bankes

🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Andrew Kitchen (quarto árbitro)

📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Timothy Wood (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Leeds United (Técnico: Daniel Farke)

Karl Darlow; Rodon, Struijk e Gudmundsson; Bogle, Ampadu, Gruev e James Justin; Aaronson e Stach; Calvert-Lewin.

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)

Gunn; Aina, Milenkovic, Murillo e Morato; Sangaré e Elliot Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White e Nicolás Domínguez; Igor Jesus.

