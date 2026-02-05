Após deixar o Palmeiras, Micael foi apresentado como reforço do Inter Miami para a sequência da temporada da MLS. Único zagueiro contratado pelo clube norte-americano nesta janela, o defensor brasileiro chega cercado de expectativa e apontou o projeto esportivo e a presença de Lionel Messi como fatores determinantes para o acerto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em sua primeira entrevista como jogador do Inter Miami, Micael destacou o peso de atuar ao lado do argentino e a responsabilidade de integrar um elenco campeão. Segundo o zagueiro, a oportunidade de disputar espaço em um time competitivo pesou na decisão de aceitar o desafio no futebol dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

– Acredito que o Inter Miami é uma grande equipe da MLS, e ainda tem o maior jogador do mundo. É uma sensação muito boa de poder estar vestindo essa camisa e poder estar representando o Inter Miami com meus companheiros – disse Micael.

Único defensor de ofício contratado pelo clube, Micael também comentou sobre o papel que pode exercer dentro de campo. O brasileiro ressaltou seu perfil competitivo e projetou uma temporada de disputa por títulos, após a equipe conquistar a MLS no último ano.

continua após a publicidade

– Acredito que me defino como um jogador muito competitivo e sempre quero ganhar. Como foram campeões ano passado, vamos buscar o título com certeza este ano novamente – afirmou o jogador.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Micael deixou o Palmeiras em janeiro

Micael deixou o Palmeiras em janeiro, após perder espaço no elenco comandado por Abel Ferreira. O Inter Miami oficializou a contratação do zagueiro por empréstimo até o fim de 2026, com cláusula de compra ao término do vínculo, embora os valores não tenham sido divulgados.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Micael na semifinal do Paulista contra o São Paulo. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O defensor foi liberado da reapresentação do elenco alviverde no início do mês, em razão do avanço das negociações, e não participou dos primeiros treinamentos na Academia de Futebol. Ao fim da temporada de 2025, Micael figurava como última opção no setor defensivo, que atualmente conta com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti.

Contratado pelo Palmeiras no início de 2025, o camisa 13 disputou apenas uma temporada pelo clube paulista. Foram 28 partidas no total, somando jogos pelo Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, sem gols marcados ou títulos conquistados.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.