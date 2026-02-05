O Monaco deixou Paul Pogba fora da lista de inscritos para a fase decisiva da Champions League. Segundo o jornal francês "'Équipe" o meio-campista não foi incluído na relação enviada pelo clube à Uefa para os playoffs da competição, etapa em que a equipe enfrenta o PSG. A decisão está relacionada à condição física do jogador, que se recupera de lesão e não tem data definida para retornar aos gramados.

Contratado pelo Monaco como uma das principais apostas para a temporada, Pogba voltou a atuar recentemente após cumprir suspensão por doping, mas teve participação limitada. Desde o retorno oficial, o francês de 32 anos somou poucos minutos na Ligue 1 e não conseguiu sequência de jogos pelo clube.

Ainda de acordo com o "L'Équipe", Pogba enfrenta uma nova lesão muscular, o que inviabiliza sua utilização na Liga dos Campeões neste momento. O problema físico foi determinante para a decisão da comissão técnica de não inscrevê-lo para a competição continental.

Carreira de Paul Pogba, astro do Monaco

Paul Pogba em apresentação no Monaco (Foto: Frederic Dides/AFP)

Revelado no futebol francês, Pogba foi campeão do mundo com a seleção da França em 2018 e construiu parte relevante da carreira por Juventus e Manchester United. Em 2023, quando defendia a equipe italiana, o jogador testou positivo para testosterona em exame antidoping e recebeu inicialmente uma suspensão de quatro anos, posteriormente reduzida após recurso, o que possibilitou seu retorno aos gramados em 2025.

Após cumprir a punição, Pogba assinou contrato de dois anos com o Monaco em julho de 2025 como agente livre, durante o verão europeu. Desde a chegada, porém, o meio-campista convive com recorrentes problemas musculares, o que tem dificultado a retomada de sequência e a participação em competições de maior exigência física.

