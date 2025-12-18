Bahia acerta contratação de Cristian Olivera, do Grêmio

O Bahia fechou um acordo pela contratação do atacante uruguaio Cristian Olivera. De saída do Grêmio, o atleta de 23 anos chega ao Tricolor por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra ao fim do vínculo. A informação foi divulgada pelo Zero Hora e posteriormente confirmada pelo Lance!.

O Grêmio desembolsou cerca de R$ 25 milhões para tirá-lo do Los Angeles FC (EUA), não à toa foi uma das contratações mais caras do Imortal no ano. Cristian, no entanto, não correspondeu à altura e terminou a temporada como reserva da equipe de Mano Menezes. Ao todo, foram 37 jogos pelo time gaúcho, com cinco gols e duas assistências.

Antes mesmo do Bahia aparecer na disputa, Cristian Olivera negociava com o Nacional (URU), mas entraves financeiros dificultaram os avanços. Vale lembrar que ele tem contrato com o Grêmio até o fim de 2027.

Cristian Olivera, novo reforço do Bahia, em treinamento do Grêmio (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

A carreira de Cristian Olivera, atacante do Grêmio

Formado no Rentistas, do Uruguai, Cristian Olivera também acumulou passagens por Defensor (URU), Almería (ESP), Peñarol (URU), Boston River (URU) e o próprio Los Angeles, onde de fato se destacou com 14 gols e cinco assistências em 35 jogos no ano passado.

Cristian também tem sido constantemente convocado para a seleção uruguaia. Neste ano, ele entrou em campo duas vezes pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, contra Bolívia, em março, e Chile, em Setembro. Em ambos os jogos ele foi titular do time comandado por Marcelo Bielsa.

Cristian Olivera e Nahuel Ferraresi em Venezuela x Uruguai, no Monumental de Maturin; atacante uruguaio deixa o Grêmio e chega ao Bahia por empréstimo de um ano (Foto: Federico Parra / AFP)

