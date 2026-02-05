Arsenal e Manchester City promovem uma espécie de tira-teima na final da Copa da Liga Inglesa, que será disputada no dia 22 de março, no Wembley. As equipes de Mikel Arteta e Pep Guardiola são as melhores do país e se reencontram na decisão do torneio após oito anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Líder da Premier League, o Arsenal faz uma campanha histórica até o momento, mas que de nada adianta sem troféus conquistados no fim da temporada. E os Gunners precisarão superar um desempenho ruim em finais de Copa da Liga, onde venceu apenas dois títulos, mas soma seis vice-campeonatos.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Manchester City, que é o vice-líder da Premier League, tem a chance de dar uma resposta após não levantar taças relevantes na última temporada. A equipe de Pep Guardiola ergueu um troféu pela última vez em agosto de 2024 quando venceu a Supercopa da Inglaterra nos pênaltis contra o Manchester United.

Neste momento, Arsenal e Manchester City disputam ponto a ponto pelo título da Premier League. Além disso, os rivais já estão classificados às oitavas de final da Champions League e seguem vivos na disputa da FA Cup, onde possuem adversários favoráveis na 4ª rodada para avançar às oitavas de final caso confirmem o favoritismo.

continua após a publicidade

No único confronto da temporada, Arsenal e Manchester City empataram em 1 a 1, pelo 1º turno da Premier League. Erling Haaland abriu o placar para a equipe de Guardiola, enquanto Martinelli deixou tudo igual nos acréscimos do segundo tempo, o que explicita o equilíbrio esportivo entre os dois times.

Arsenal e Manchester City reeditam decisão

Arsenal e Manchester City reeditam a decisão da Copa da Liga Inglesa de 2018, onde os Gunners não viram a cor da bola e sofreram uma derrota por 3 a 0. Naquela temporada, os londrinos viviam sua última temporada sob comando de Arsène Wenger, enquanto os Sky Blues faziam 100 pontos para conquistar a Premier League de maneira histórica.

Mas apesar da derrota na final da Copa da Liga Inglesa em 2018, o Arsenal possui um histórico melhor sobre o Manchester City em decisões. Na Supercopa da Inglaterra, os Gunners possuem três vitórias sobre os Sky Blues em 1934, 2014 e 2023.

Guardiola rasga elogios ao rival

Após a definição da final, Pep Guardiola não poupou elogios ao Arsenal, que lidera a Premier League e liderou a fase de liga da Champions League. Os Gunners vivem uma grande fase e caminham para fazer uma temporada histórica.

- É um prazer jogar contra o Arsenal, o melhor time da Europa no momento, talvez do mundo. Por muitos motivos, as estatísticas, a consistência, os muitos detalhes que controlam. E quanto mais jogarmos contra, mais nos tornaremos um time melhor. Só rezo para que eu tenha os jogadores em forma e à nossa disposição para tentar competir contra o Arsenal.

O Manchester City chega na final da Copa da Liga Inglesa com 100% de aproveitamento, enquanto o Arsenal soma quatro vitórias e um empate no torneio. Essa será a primeira decisão entre os dois clubes, que podem disputar outros três títulos um contra o outro na temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.