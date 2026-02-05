Al-Nassr x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Saudita
Al-Nassr e Al-Ittihad se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada na Al-Awwal Park Stadium, em Riade (SAU), com transmissão ao vivo da BandSports (TV) e do Canal GOAT (YouTube).
Ficha do jogo
O Al-Nassr chega para o confronto ocupando a vice-liderança do Campeonato Saudita e atravessando seu melhor momento na temporada. A equipe venceu o Al-Riyadh por 1 a 0 na última rodada e emendou uma sequência consistente de resultados positivos, com triunfos sobre Al-Kholood (3 a 0), Al-Taawoun (2 a 1), Damac (2 a 1) e Al-Shabab (3 a 2). A série reforça a regularidade do time, sobretudo no setor ofensivo, além de manter o clube firme na disputa pelo título da Saudi Pro League.
Dentro desse cenário, o Al-Nassr entra em campo apontado como favorito, impulsionado pela sequência de cinco vitórias consecutivas na competição. A principal dúvida na escalação é Sami Al-Najei, que sentiu um desconforto no joelho na rodada anterior e ainda será avaliado pelo departamento médico. Cristiano Ronaldo, que voltou a treinar após dias de tensão interna envolvendo cobranças por reforços e investimentos, segue como ponto de atenção, mas a tendência é que esteja à disposição da comissão técnica.
Do outro lado, o Al-Ittihad ocupa a sexta colocação do campeonato, com 34 pontos, e também vive uma fase de recuperação. A equipe venceu o Al-Najma por 1 a 0 no último compromisso e, antes disso, havia empatado em 2 a 2 com o Al-Fateh. Apesar da melhora recente, o time ainda apresenta dificuldades quando enfrenta adversários do topo da tabela, cenário que se repete diante do Al-Nassr.
A semana do Al-Ittihad foi marcada por mudanças significativas no elenco. Karim Benzema deixou o clube para acertar com o Al-Hilal, enquanto N'Golo Kanté foi negociado com o Fenerbahçe. Em contrapartida, o atacante marroquino Youssef En-Nesyri chegou ao clube, participou dos primeiros treinamentos e pode aparecer como novidade. Para o duelo, o técnico Sérgio Conceição não poderá contar com Saad Al Mousa e Faisal Al-Ghamdi, ambos fora por lesão, enquanto Abdulrahman Al-Oboud é dúvida após problema muscular.
Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr 🆚 Al-Ittihad
21ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Al-Awwal Park Stadium, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Ângelo, Ali Al-Hassan, Kingsley Coman e Sadio Mané; Abdulrahman Ghareeb (Cristiano Ronaldo) e João Félix.
Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, Hamed Al-Ghamdi e Mahamadou Doumbia; Abdulaziz Al-Bishi, Houssen Aouar e Roger Fernandes (Youssef En-Nesyri).
