O Bahia está prestes a concretizar a primeira venda de atleta desde o término da temporada. O nome da vez é o atacante Tiago, de 20 anos, que está com transferência encaminhada para o Orlando City, dos Estados Unidos. A informação, inicialmente divulgada pelo jornalista Marinho Junior e pelo site ge, foi posteriormente confirmada pelo Lance!.

A reportagem do Lance! ainda não chegou aos valores, mas, de acordo com o ge, a transferência gira em torno dos seis milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões), o que pode tornar Tiago a terceira venda mais cara da história do Bahia, só atrás de Lucho Rodríguez, que foi para o Neom (SAU) por R$ 126 milhões, e Biel, negociado com o Sporting (POR) por R$ 48 milhões.

Mesmo com a transferência para os Estados Unidos, o Bahia ainda deve ficar com 25% dos direitos econômicos de Tiago, que chegou a renovar com o clube até dezembro 2027.

Tiago, jogador do Bahia, comemora gol marcado contra o Ceará; atleta está a caminho do Orlando City, clube dos Estados Unidos (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Cria do Bahia, Tiago se destaca em 2025

Ao contrário de Lucho e Biel, Tiago foi formado no Bahia e começou a despontar no time profissional nesta temporada, quando ganhou a confiança de Rogério Ceni e entrou em campo 43 vezes, com 11 gols marcados e três assistências. Ele, inclusive, foi o artilheiro da equipe na campanha do pentacampeonato da Copa do Nordeste, com seis bolas nas redes, três delas no jogo de volta da final contra o Confiança.

Ao todo, Tiago tem 52 jogos oficiais pelo time profissional do Bahia.

