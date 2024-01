Depender de um Neymar com inúmeros problemas físicos nos últimos anos, e que na próxima Copa terá 34 anos, já não parece a receita mais indicada para sonhar com o fim do jejum mundial. Mesmo que o atual camisa 10 do Al-Hilal chegue à América do Norte no seu auge técnico em 2026, a parte física e tática necessitará de um companheiro que possa ajudá-lo a carregar o peso da disputa com maestria.