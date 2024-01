⚽ COMO FOI O JOGO?

Aos 30 minutos da primeira etapa, o Paris abriu o placar. Danilo Pereira fez recuperação no campo defensivo e acionou Mbappé, que fez grande passe para Barcola. O jovem atacante invadiu a área em velocidade e bateu colocado para abrir o placar. No fim da metade inicial, Barcola novamente apareceu para fazer ótima jogada e tentar invadir a área, sendo derrubado por Gradit. Após revisão no VAR, o árbitro Jérôme Brisard optou por expulsar o defensor.