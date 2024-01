- Em todas as equipes que cheguei, me adaptei ao time. Nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Procuro identificar o que tenho nas mãos e poder definir o sistema que devo empregar. Não me apego muito a números. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacar da mesma forma. O equilíbrio é o principal. Vamos tentar dentro daquilo que imagino ser a melhor convocação possível. Muito difícil falar entre o sistema do Fernando e do Ancelotti até porque eles desenvolvem em clube. Dentro de uma seleção, naturalmente é um pouco diferente.