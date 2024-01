⚽ COMO FOI O JOGO?

Em apenas dez minutos, o Real Madrid abriu 2 a 0 com show de Vinícius. Primeiro, aos 7', Bellingham achou grande passe cortando a defesa catalã, o camisa 7 saiu cara a cara com Iñaki Peña e driblou o goleiro, completando para o gol vazio. Na comemoração, dancinha e o famoso movimento de Cristiano Ronaldo, que estava presente no estádio. Logo depois, Rodrygo recebeu com campo aberto pelo lado direito e cruzou na segunda trave, para o ex-Flamengo chegar de carrinho, entrando com bola e tudo.