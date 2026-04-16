Olise provoca Real Madrid após classificação do Bayern na Champions League
Craque francês foi decisivo na vitória por 4 a 3 e ironizou o Real Madrid na zona mista
Um dos destaques da classificação do Bayern, Michael Olise levou para os microfones o mesmo protagonismo que demonstrou ao balançar as redes. Após a emocionante vitória bávara por 4 a 3 sobre o Real Madrid na última quarta-feira, resultado que classificou o time alemão para as semifinais da Champions League, o francês resolveu apimentar a rivalidade na zona mista.
Autor do último gol que carimbou a vaga alemã entre os semifinalista do maior torneio de clubes do mundo, Olise foi questionado por um repórter da TNT Sports Brasil sobre o histórico peso da camisa merengue, frequentemente chamada de "rei da competição". Sem pestanejar, o meia-atacante devolveu com ironia:
— Rei da competição? — questionou o jogador, com um sorriso de canto de rosto.
O repórter ainda tentou justificar a pergunta, lembrando que o Real Madrid é o maior vencedor da história do torneio. Olise, mantendo o tom curto e direto que virou sua marca registrada, encerrou o assunto com um seco: "Sim, sim".
A postura do camisa 17 não passou batida. Na Espanha, o jornal Mundo Deportivo destacou a audácia do jovem talento com a manchete: "A resposta de Olise que os torcedores do Real Madrid não vão gostar". O francês vive uma fase mágica e parece não se intimidar com o currículo dos adversários.
Com o Real Madrid pelo retrovisor, o Bayern de Munique agora no Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. O time francês garantiu sua vaga ao eliminar o Liverpool com autoridade (4 a 0 no agregado).
Datas das semifinais:
Ida: 28/04, no Parque dos Príncipes (Paris)
Volta: 06/05, na Allianz Arena (Munique)
