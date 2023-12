PREMIER LEAGUE: O FIM DA DINASTIA?

Acostumado com o domínio do Campeonato Inglês, o Manchester City tem encontrado dificuldades para encaixar seu melhor jogo, e está apenas em quarto, a seis pontos da liderança. Seguindo encaixado e se mostrando mais maduro, o Arsenal, que deixou o título escapar em 2022-23, está na ponta da tabela com 36 pontos, seguido de perto pelo Liverpool. Quem completa o G4 é o ótimo Aston Villa de Unai Emery, contando com grande fase do brasileiro Douglas Luiz.