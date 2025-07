Pedido de Conte, Napoli anuncia atacante de dois metros de altura

O Napoli anunciou, nesta sexta-feira (18), a contratação de um dos pedidos de Antonio Conte para o ataque: Lorenzo Lucca. O atacante da Udinese, de incríveis 2,01 metros de altura, chega ao clube em um empréstimo com obrigação compra e integrará as opções ofensivos do treinador napolitano. Lucca foi destaque do Campeonato Italiano nas últimas temporadas e atraía interesse de alguns clubes do país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os napolitanos desembolsarão, ao todo, 35 milhões de euros (R$ 227,2 milhões na cotação atual) por Lorenzo Lucca. Nove milhões de euros (R$ 58,4 milhões na cotação atual) pelo empréstimo do jogador, que terá uma obrigação de compra ao fim da temporada de 26 milhões de euros (R$ 168,8 milhões), além de outros cinco milhões de euros (R$ 32,4 milhões) em bônus, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Entre os clubes interessado previamente em Lorenzo Lucca, estavam a Roma e o Milan, da Itália, além do Atlético de Madrid. Porém, diante da grande valorização do atacante, a fórmula de negociação do Napoli se apresentou mais viável e atraente para o atleta.

Lorenzo Lucca em ação pela Udinese (Foto: Reprodução/Udinese)

Perfil e números de Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca é um atacante jovem, de 24 anos, e de excelente jogo aéreo, como é possível imaginar pela sua estatura de 2,01 metros. De seus 12 gols na última Serie A, oito foram de cabeça. Além disso, é possível destacar sua capacidade física e de posicionamento na grande área, tornando-o um talento em potencial no futebol do "país da bota".

continua após a publicidade

Lucca chegará ao Napoli para encorpar ainda mais o setor ofensivo de Antonio Conte, que já conta com Romelu Lukaku, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori, Matteo Politano e Noa Lang, recém-contratado.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.