A Arábia Saudita causou um grande impacto no mercado do futebol nesta janela de transferências. Com contratações e salários exorbitantes, os quatro grandes clubes do país (Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad) contam com ajuda governamental para investirem pesado. O PIF (Fundo de Investimentos Público) faz parte do projeto do governo saudita de injetar dinheiro e transformar a liga do país em um verdadeiro centro do futebol. A ideia é sediar a Copa do Mundo de 2034 e estabelecer o campeonato local como um dos mais fortes do mundo em um futuro não tão distante. Mas o país ainda precisa se provar como um centro sustentável financeiramente.