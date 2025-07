Bayern pagará mais de R$ 500 milhões por atacante do Liverpool

O Bayern de Munique está cada vez mais próximo de acertar a contratação de Luis Díaz, atacante do Liverpool. De acordo com o jornal “Bild”, o colombiano já possui um acordo em relação aos termos pessoais do contrato e agora as negociações estão em estágios finais entre os dois clubes. A proposta oficial deve chegar a 80 milhões de euros (R$ 516 milhões na cotação atual).

Apesar da concorrência do Barcelona e da Arábia Saudita, o Bayern foi quem convenceu Luis Díaz. Segundo o jornal local, as bases salariais seriam de 14 milhões de euros (R$ 90,4 milhões) por temporada e um contrato de quatro anos.

O colombiano esteve envolvido em uma polêmica recente, que pode ter consolidado a intenção dos Reds em vendê-lo. Enquanto a comitiva do Liverpool se dirigia ao velório e enterro de Diogo Jota, Díaz foi flagrado em uma festa, o que provocou revolta dos torcedores do clube inglês.

Darwin Núñez e Luis Díaz marcaram os gols do Liverpool em vitória sobre o Bournemouth (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Números de Luís Díaz e encaixe no Bayern

Luis Diaz está no Liverpool desde 2022 e alcançou uma posição de prestígio após substituir de forma consistente o senegalês Sadio Mané, ídolo em Anfield. Ao todo, em 148 partidas pelos Reds, o atacante marcou 41 gols e contribuiu com 23 assistências. Na última temporada, Díaz atuou 50 oportunidades, marcou 17 tentos e concedeu cinco passes para gols.

Por ser um jogador agudo e que atua pelo lado esquerdo do campo, Díaz fará concorrência, em tese, a Serge Gnabry e Kingsley Coman no time de Vicent Kompany. Dois jogadores que não entregam seus melhores níveis há alguns anos.

