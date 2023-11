No último final de semana, o Lyon perdeu em casa, dessa vez para o Lille. Com mais um resultado negativo, Fabio Grosso foi despedido do clube francês. O auxiliar técnico Pierre Sage comandará o Lyon nos próximos treinamentos e na partida contra o Lens, no sábado (2). John Textor revelou recentemente que mantém conversas com Juninho Pernmbucano para que o brasileiro volte a ter voz ativa no clube.