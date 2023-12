Liverpool tem a camisa mais vendida no mundo; veja ranking

As camisas de futebol são mais do que apenas uma peça de roupa. Além de simbolizar o amor por uma equipe, elas podem indicar tendências do mercado. Afinal, quanto mais popular um clube, mais camisas ele consegue vender.



De acordo com levantamento da agência PR Marketing, autoridade na indústria de marketing esportivo, o Liverpool foi o clube europeu com mais uniformes vendidos ao redor do mundo na temporada 2022/23 - cerca de 1,8 milhão de peças. Veja a camisa abaixo: