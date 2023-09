Na vitória do último sábado contra o Mallorca por 5 a 3, o atacante brasileiro marcou um gol e distribuiu uma assistência. Esses números se repetiram também na última segunda-feira, 18, quando o Girona venceu o Granada fora de casa por 4 a 2. Ao todo, o camisa 16 soma três passes para gol, o que o coloca na liderança do quesito no campeonato. Entre os atacantes de La Liga, Savinho ainda é o líder em dribles certos (15), à frente de nomes como Rodrygo, Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona.