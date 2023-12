Torcedor do Grêmio, Michel Teló publicou nas redes sociais um encontro que teve com o atacante Luis Suárez. O cantor elogiou o uruguaio e aproveitou para postar um vídeo do jogador que iria ao ar na Globo. Após marcar três gols contra o Botafogo, no início de novembro, o atleta pediu a música "Ai se eu te pego", do sertanejo, para o "Fantástico". No entanto, o pedido de Suárez não entrou na edição do programa de domingo daquela semana. Confira o vídeo abaixo: